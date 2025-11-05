Feuerwehr München

FW-M: Küchenbrand mit Personenschaden (Zamdorf)

München (ots)

Mittwoch, 5. November 2025, 9.43 Uhr

Stefan-George-Ring

Bei einem Küchenbrand in Zamdorf ist ein Mann schwer verletzt worden.

In der Integrierten Leitstelle München gingen am Mittwochvormittag mehrere Anrufe ein, die einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus meldeten. Sie schilderten Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und auch, dass sich dort noch ein etwa 80-jähriger Mann aufhalten müsse. Während der Anfahrt konkretisierten sich auch noch die Informationen, die unverzüglich an die anrückenden Kräfte weitergegeben wurden.

Am Einsatzort gingen sofort mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz und mit einem C-Rohr in das Brandgeschoss und leiteten sofort die Löschmaßnahmen in der Küche ein. In der sehr heißen und stark verrauchten Wohnung fanden sie während der ersten Maßnahmen die schon vermisste männliche Person und retteten ihn sofort aus der Wohnung. Das medizinische Personal führte sofort intensivmedizinische Maßnahmen durch und transportierte den Schwerverletzten in den Schockraum einer Münchner Klinik. Der lebensbedrohlich verletzte Mann wurde dort weiter behandelt.

Da ausschließlich die Brandwohnung von den Auswirkungen des Brandes betroffen war, musste nur dieser Bereich belüftet werden. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner waren zu keiner Zeit von dem Brand gefährdet.

Zum Sachschaden, dem Gesundheitszustand des Mannes und der Brandursache liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

