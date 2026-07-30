Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Nacht vom 29.07.2026 auf den 30.07.2026 begab sich mindestens eine unbekannte Person auf das Gelände eines Autohauses in der Harjesstraße. Dort entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Radsätze verschiedenster Fahrzeuge. Diese hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0191437/2026 zu melden. (sw)

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