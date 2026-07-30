PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Nacht vom 29.07.2026 auf den 30.07.2026 begab sich mindestens eine unbekannte Person auf das Gelände eines Autohauses in der Harjesstraße. Dort entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Radsätze verschiedenster Fahrzeuge. Diese hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0191437/2026 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

    Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Morgen des 29.07.2026 begaben sich zwei Männer in Plaue in den Bereich der Großen Feldstraße. Dort drangen sie auf unbekannte Weise widerrechtlich in einen Pkw ein und durchsuchten diesen. Der Eigentümer wurde darauf aufmerksam und konnte zwei Personen feststellen, darunter einen 35-jährigen Mann (marokkanisch). Dank des beherzten Eingreifens des 26-jährigen Eigentümers konnte ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 10:12

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am 21. Juli, gegen 18.05 Uhr befand sich eine 70-jährige Spaziergängerin auf dem Radweg an der Hörsel, zwischen Stedtfeld und Adam-Opel-Straße, als plötzlich ein bislang unbekannter, männlicher Fahrradfahrer die Frau unsittlich berührte. Anschließend fuhr der Mann davon. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - geschätztes Alter: 17 Jahre - trug kurze, dunkle, lockige Haare - bekleidet ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 08:05

    LPI-GTH: Fahrt im Rausch

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 23-jähriger Dacia-Fahrer wurde am gestrigen Abend durch Polizeikräfte im Bereich der Bücheloher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden. Ein Verfahren gegen den 23-jährigen Mann wurde eingeleitet. (sw) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren