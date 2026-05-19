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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger durch Auto geschnitten - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Samstagnachmittag (16.05.2026, 16:35 Uhr) schnitt ein unbekannter 
Autofahrer eine 68-jährige Fußgängerin, als sie die Fahrbahn der 
Friedrich-Ebert-Straße überquerte. 

Die Frau war zu Fuß auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie
in Höhe der Hausnummer 179 die Fahrbahn an der dortigen Ampel 
überqueren wollte. Als die Ampel grünes Licht zeigte, trat sie, 
gemeinsam mit zwei weiteren Frauen, auf die Fahrbahn. 
Zeitgleich fuhr ein an der Ampel wartender Pkw an und auf den Überweg
für Fußgänger. Eine der beiden Begleiterinnen hielt die 68-Jährige 
zurück um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. 

Bei dem Pkw handelt es ich um einen weißen Geländewagen von VW. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt - 
insbesondere dem weißen Fahrzeug - machen können, sich bei der 
Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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