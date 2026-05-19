Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger durch Auto geschnitten - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Samstagnachmittag (16.05.2026, 16:35 Uhr) schnitt ein unbekannter Autofahrer eine 68-jährige Fußgängerin, als sie die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße überquerte. Die Frau war zu Fuß auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 179 die Fahrbahn an der dortigen Ampel überqueren wollte. Als die Ampel grünes Licht zeigte, trat sie, gemeinsam mit zwei weiteren Frauen, auf die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr ein an der Ampel wartender Pkw an und auf den Überweg für Fußgänger. Eine der beiden Begleiterinnen hielt die 68-Jährige zurück um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Bei dem Pkw handelt es ich um einen weißen Geländewagen von VW. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt - insbesondere dem weißen Fahrzeug - machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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