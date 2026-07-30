Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht mehr fahrtauglich

Zu viel getrunken hatte am Mittwoch ein 44-Jähriger auf seinem E-Scooter.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr sah die Polizeistreife den 44-Jährigen in der Enggaßstraße fahren. Als dieser die Polizei erblickte, brach er seine Fahrt und schob sein Gefährt. Bei der Kontrolle roch der Mann nach Alkohol. Obwohl er beteuerte, keinen Alkohol getrunken zu haben, ergab der Alkomattest einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt klären.

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