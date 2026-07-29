POL-UL: (GP) Donzdorf - Batterie von Weidezaun gestohlen
Von Montag auf Dienstag büxte ein Pferd von einer Koppel aus.
Ulm (ots)
In den Nachtstunden klaute ein Unbekannter eine Batterie von einem Weidezaun bei Winzingen. Weiterhin manipulierte er an dem Weidezaun, so dass eins der sieben auf der Koppel befindlichen Pferde ausbüxen konnte. Die verständigte Pferdebesitzerin konnte ihr Tier wieder einfangen.
+++++++ 1461306
Rückfragen bitte an:
Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell