Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Seat auf der B10 in Richtung Ulm. Der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 27-Jährige wollte doch die B10 an der Ausfahrt Donzdorf verlassen und bremste stark ab. Der dahinter fahrende 17-Jährige (begleitendes Fahren) konnte nicht mehr reagieren und krachte mit seinem Lexus in ...

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