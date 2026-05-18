Hauptzollamt Köln

HZA-K: Das Hauptzollamt Köln zieht für 2025 Bilanz

Einladung zur Jahrespressekonferenz

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Köln (ots)

Das Hauptzollamt Köln lädt zu seiner Jahrespressekonferenz am 22.05.2026 um 11:00 Uhr ein. Veranstaltungsort wird das Hauptzollamtsgebäude im Grünen Weg 1b, 50825 Köln sein. Der Zugang zum Veranstaltungsraum erfolgt über den Hauseingang Grüner Weg 1c.

Neben dem Leiter des Hauptzollamts Köln, Herrn Frank Denner, werden auch die Leitungen der Sachgebiete Kontrollen, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie des Zollamts Flughafen Köln/Bonn vor Ort sein. Nach der Vorstellung der Jahresbilanz 2025, stehen alle Teilnehmenden für Gespräche, Bildaufnahmen und Interviews zur Verfügung.

Neben zahlreichen Asservaten aus den Bereichen Produktfälschungen, Produktsicherheit und Artenschutz, werden vor Ort auch außergewöhnliche Drogenverstecke präsentiert.

Es wird um eine kurze Anmeldung bei der Pressestelle des Hauptzollamts Köln (presse.hza-koeln@zoll.bund.de) gebeten.

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