Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim - Viele viel zu schnell

Rund 280 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren am Dienstag bei Altheim zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 13.15 Uhr und 19 Uhr führte die Polizei auf der K7422 zwischen Altheim und Erbach-Ringingen Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe einer Werksausfahrt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Insgesamt wurden 1.537 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 280 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 223 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet, 57 Fahrzeugführende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befinden sich zwei Schnellfahrende. Die erwarten neben der empfindlichen Geldbuße und Punkte auch ein Fahrverbot. Der Spitzenreiter war mit 115 km/h unterwegs. Hier beträgt das Bußgeld mindestens 320 Euro, das Fahrverbot dauert im Regelfall einen Monat.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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