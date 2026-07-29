Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/Schwendi - Waldarbeiter löscht glimmende Feuerstelle

Am Dienstag konnte ein Waldarbeiter noch rechtzeitig einen größeren Brandausbruch in einem Waldstück bei Laupheim verhindern.

Ulm (ots)

Am späten Vormittag bemerkte ein Waldarbeiter in einem Waldstück östlich von Laupheim-Baustetten und nördlich von Mietingen-Walpersthofen Brandgeruch. Die genaue Örtlichkeit befindet sich im Forstrevier Orsenhausen, rechtsseitig des Baustetter Wegs, rund 150 Meter abseits der Straße. Der Zeuge ging der Sache nach und konnte in der Nähe eines Forstweges, umgeben von Bäumen und vertrockneten Blättern, eine verscharrte Feuerstelle feststellen. Ein direkt daneben gelegener Holzstumpf hatte bereits angefangen zu glimmen. Durch das schnelle Eingreifen des Waldarbeiters mit Wasser konnte ein größerer Brand verhindert werden. Personen waren keine da, dafür eine Menge Unrat wie Getränkedosen und Flaschen. Offensichtlich hatten dort Unbekannte wenige Stunden oder tags zuvor mitten im Wald gefeiert und ein kleines Lager mit Feuerstelle eingerichtet. Laut dem Zeugen wurde die Feuerstelle beim Verlassen der Örtlichkeit wohl nur grob zugedeckt und nicht vollständig gelöscht. Dadurch konnte sich offenbar ein Glutnest bilden und auf rund einen Meter Durchmesser gefährlich für die Natur ausbreiten. Die Polizei Laupheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Verantwortlichen, der die Feuerstelle betrieben hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07392/9630-0 entgegen.

Hinweis der Polizei: Nur durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur lassen sich Wald- und Flächenbrände vermeiden.

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