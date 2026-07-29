Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Plötzlich gebremst

Am Dienstag kam es bei Süßen zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Seat auf der B10 in Richtung Ulm. Der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 27-Jährige wollte doch die B10 an der Ausfahrt Donzdorf verlassen und bremste stark ab. Der dahinter fahrende 17-Jährige (begleitendes Fahren) konnte nicht mehr reagieren und krachte mit seinem Lexus in das Heck des Seat. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Autos blieben fahrbereit.

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