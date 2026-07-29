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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8
Stuttgart: Zeugen und mögliche Geschädigte zu Falschfahrer auf der Überleitung zur B 27 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (27.07.2026) gegen 15:35 Uhr befuhr ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Überleitung der BAB 8 an der Autobahnanschlussstelle S-Möhringen entgegen der Fahrtrichtung und flüchtete im weiteren Verlauf ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung über die Auffahrt zur Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgart.

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei befuhr zunächst die Bundestraße 27 aus Richtung Tübingen kommend in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstelle S-Möhringen. Auf der Überleitung der Bundesstraße auf die Bundesautobahn 8 in Richtung Karlsruhe kam ihnen plötzlich an der Anschlussstelle auf demselben Fahrstreifen ein Falschfahrer entgegen. Hierauf bremsten der Streifenwagen sowie das entgegenkommende Fahrzeug stark ab, sodass es zu keiner Kollision kam. Nachdem die Beamten den Streifenwagen verlassen hatten und in Richtung des Falschfahrers liefen, wendete dieser sein Fahrzeug, fuhr ein paar Meter die Überleitung in Richtung Karlsruhe zurück, fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung auf die Auffahrt zur Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgart-Fasanenhof auf und flüchtete. Hierbei soll es sich um einen grauen Mercedes gehandelt haben, die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern derzeit an.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen und mögliche Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können. Dieser werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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