PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer und stellt mehrere Verstöße fest

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelzhausen - Am Samstag (04.07.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen 26-jährigen Autofahrer auf der Autobahn A8 auf Höhe Adelzhausen. Dabei stellte die Polizeistreife mehrere Verstöße fest. Gegen 19.45 Uhr führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durch, bei der sie feststellten, dass die Kennzeichen am Auto des 26-Jährigen verfälscht waren. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. Die Polizeibeamten stellten die Kennzeichen sicher. Da der 26-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, bezahlte er eine Sicherheitsleistung. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 15:47

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (05.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Donauwörther Straße, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 58-Jähriger auf seinem Roller die Donauwörther Straße stadteinwärts. Parallel neben ihm fuhr die Straßenbahn in dieselbe Richtung. Der 58-Jährige bog unvermittelt nach links ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Sonntag (05.07.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannter Täter ein Fahrrad, das in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße abgesperrt war. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 09.15 Uhr an der Tatörtlichkeit ab und versperrte dieses mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, war sein graues Mountainbike der Marke Mondraker nicht mehr vor Ort. Das ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:42

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Göggingen - Bereits am Freitag (03.07.2026) schlug ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooterfahrer, der daraufhin stürzte. Der Täter flüchtete anschließend über die B17. Gegen 12.15 Uhr befuhr der 32-jährige Geschädigte die Firnhaberstraße in nordwestlicher Richtung. Der unbekannte Täter lief auf der Firnhaberstraße in südöstlicher Richtung. Nachdem der Geschädigte durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren