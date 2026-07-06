Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer und stellt mehrere Verstöße fest

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelzhausen - Am Samstag (04.07.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen 26-jährigen Autofahrer auf der Autobahn A8 auf Höhe Adelzhausen. Dabei stellte die Polizeistreife mehrere Verstöße fest. Gegen 19.45 Uhr führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durch, bei der sie feststellten, dass die Kennzeichen am Auto des 26-Jährigen verfälscht waren. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. Die Polizeibeamten stellten die Kennzeichen sicher. Da der 26-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, bezahlte er eine Sicherheitsleistung. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

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