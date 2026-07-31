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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Fahrerflucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Morgen fuhr eine unbekannte, männliche Person mit seinem Fahrzeug rückwärts auf die Amtsstraße auf. Er kollidierte mit einem auf der vorfahrtsberechtigten Straße befindlichen 34-jährigen Mercedes-Fahrer. Während des Personalienaustausches der beiden Unfallbeteiligten nutzte der unbekannte Mann offenbar einen Moment der Unaufmerksamkeit und entfernte sich unberechtigterweise vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unbekannten um einen Mann mit grauen Haaren und Schnurrbart. Am Mercedes entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen blieben unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Mann oder dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit der Bezugsnummer 0191121/2026 zu wenden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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