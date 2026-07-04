Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B402 schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 15:14 Uhr auf der B402 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 74-jähriger Fahrer eines VW Golf sowie ein 61-jähriger Fahrer einer Kawasaki in dieser Reihenfolge die B402 in Fahrtrichtung Niederlande. Der Fahrer des VW Golf verlangsamte seine Fahrt und beabsichtigte, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Zeitgleich setzte der Motorradfahrer zum Überholen an. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der 61-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Sein 11-jähriger Sozius wurde leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad und dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die B402 bis kurz vor 17:00 Uhr voll gesperrt.

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