Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 1 bei Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 07:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn den Fahrer eines Pkw BMW.

Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der ausgehändigte Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies. Hierdurch ergab sich der Verdacht, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

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