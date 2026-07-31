Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtiger Mopedfahrer gestellt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Brandstraße durch. Ein 17-jähriger Simson-Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und missachtete die Anhaltesignale der Polizeibeamten. Bei seiner Flucht stürzte er auf unebener Fahrbahn und konnte durch die nacheilenden Polizeibeamten gestellt werden. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (sw)

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