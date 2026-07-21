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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Frau am Telefon "geschockt" - Betrüger erbeuten Geld

Gronau (ots)

Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Montag eine Frau um Geld gebracht. Sie riefen ihr Opfer an und gaben sich dabei als "Polizei" aus. Wie bereits in vielen vergleichbaren Fällen gaukelten die Betrüger vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem bereits eine Person verstorben sei. Nun sei eine hohe Kaution fällig.

Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Haustür. Er nahm die "Kaution" in Höhe von mehreren tausend Euro entgegen und verschwand damit.

Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige "Schockanrufe" um, vor allem von lebensälteren Menschen, Geld zu ergaunern. Die Polizei appelliert: "Bleiben Sie misstrauisch, vergewissern Sie sich bei der Polizei oder bei Vertrauenspersonen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, Geld von Ihnen fordert. Wenden Sie sich sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige." (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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