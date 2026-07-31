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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag auf der B88 in Richtung Ilmenau. In einer Linkskurve kam ein 25-jähriger Fahrer eines Skodas von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw. Der 25 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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