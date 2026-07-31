LPI-GTH: Pkw überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Abend des gestrigen Tages fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad die Plauesche Straße stadteinwärts. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang stellte sich heraus, dass der 46-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Motorrad war, auch bestand kein Versicherungsschutz. Ein ...

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