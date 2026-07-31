Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Berka v. d. Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es im Bereich der Mihlaer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem unbekannten Pkw mit Wohnanhänger. Offenbar auf Grund der Enge der Fahrbahn blieb der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Wohnanhänger am Außenspiegel des Linienbus hängen und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Am Linienbus entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und Bezugsnummer 0191911/2026 zu wenden. (sw)

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