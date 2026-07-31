LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag auf der B88 in Richtung Ilmenau. In einer Linkskurve kam ein 25-jähriger Fahrer eines Skodas von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw. Der 25 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (sw) ...

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