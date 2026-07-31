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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 46-jähriger Motorradfahrer befuhr am gestrigen Nachmittag die Waldstraße in Richtung Suhler Straße. Dort parkte ein 69-jähriger Fahrer eines VW aus seiner Parklücke aus und übersah augenscheinlich den vorrangberechtigten Fahrer des Motorrads. Es kam zur Kollision. Der 46-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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