Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhaltesignal ignoriert- Zeugensuche

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Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am 29. Juli, gegen 15.55 Uhr führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Ortslage durch und beabsichtigte einen Fahrer eines Motorrollers zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete das Anhaltesignal und fuhr davon. Im weiteren Verlauf befuhr der Fahrer des Motorrollers die Straße "Am Gottlob". Auf dem unbefestigten Weg kam der Mann zu Fall und flüchtete fortfolgend zu Fuß in den Wald. Personen, die Angaben zu dem unbekannten, männlichen Fahrer des Rollers oder dessen Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen. Ebenso werden der Eigentümer des abgebildeten Motorrollers oder Personen, die Hinweise zum Eigentümer geben können, als Zeugen gesucht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0190741/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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