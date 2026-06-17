Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Sturzgeschehen eines 15-Jährigen von einer Brücke in Durlach Anfang des Jahres 2025: Belohnung ausgesetzt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem am 02. Februar 2025 ein 15-Jähriger von einer Brücke der Durlacher Allee auf die Raiherwiesenstraße stürzte und danach längere Zeit im Koma lag, werden die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe nunmehr wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Köperverletzung geführt. Hintergrund sind Hinweise, nach denen der Geschädigte kurz vor 19:30 Uhr - möglicherweise nach einer körperlichen Auseinandersetzung - von mindestens einer Person von der etwa 8,50 Meter hohen Brücke gestoßen worden sein soll. Der Jugendliche erlitt infolge des Sturzes lebensgefährliche Verletzungen.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der bislang unbekannten Täterschaft führen, setzt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.*

Zur Erlangung weiterer sachdienlicher Hinweise aus der Bevölkerung ist zudem geplant, den Fall voraussichtlich im September 2026 in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst..." vorzustellen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Karlsruhe oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

*Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

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