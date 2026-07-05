Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Stauende übersehen

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A65/Landau (ots)

Am Freitagmittag (03.07.2026) gegen 11:45 Uhr ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Zentrum ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund der dortigen Baustelle hatte sich der Verkehr in diesem Bereich gestaut. Ein 28-jähriger Autofahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den PKW einer 54-jährigen Fahrerin auf. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Abschlepparbeiten war der rechte Fahrstreifen für rund zwei Stunden gesperrt.

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