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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw- Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag öffneten eine oder mehrere unbekannte Personen im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 15.00 Uhr widerrechtlich einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Ohrdrufer Straße geparkten VW einer 35-Jährigen. Der oder die Unbekannten entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der oder den unbekannten Personen geben können, melden sich bitte mit Angabe der Bezugsnummer 0191746/2026 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124. (sw

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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