Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Drei Menschen bei Motorradunfall verletzt

Ostwestfalenstraße in Retzen ist über mehrere Stunden gesperrt

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Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der Ostwestfalenstraße in Bad Salzuflen-Retzen drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Motorräder waren aus bisher ungeklärter Ursache auf der Kreuzung zur Sylbacher Straße mit einem Pkw kollidiert. Die Feuerwehr Bad Salzuflen ist Freitagnachmittag (29.05.2026) gegen 14.10 Uhr alarmiert worden. Durch die Vielzahl an Verletzten und Betroffenen, wurden weitere Rettungs- und Notarztwagen sowie Feuerwehrkräfte hinzugerufen. Auch Christoph 13 landete unweit der Einsatzstelle auf einem Feld. Die Fahrerin eines Opel Corsa wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden, sie wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Mitfahrerin konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Während einer der Motorradfahrer schwer verletzt wurde, verletzte sich der Zweite lebensgefährlich. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallteam der Polizei hinzugezogen. Die weiteren Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstelle, das Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe sowie die Sicherstellung des Brandschutzes. Die Ostwestfalenstraße war ab dem Bad Salzufler Messezentrum sowie dem Liemer Kreisel bis in den Abend hin voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort.

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