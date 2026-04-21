PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Chemische Reaktion in einem Abfluss ruft Feuerwehr auf den Plan
Ein Mensch von Rettungsdienst betreut

FF Bad Salzuflen: Chemische Reaktion in einem Abfluss ruft Feuerwehr auf den Plan / Ein Mensch von Rettungsdienst betreut
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Feuerwehr Bad Salzuflen ist in der Nacht zum Dienstag (21.04.2026) zu einem ABC-Einsatz in die Roonstraße alarmiert worden. Bewohner eines Einfamilienhauses hatten in einen Abfluss diverse Reinigungsflüssigkeiten gekippt, die nach kurzer Zeit miteinander reagierten. Nachdem die Bewohner starken Chlorgeruch im Keller des Hauses wahrnahmen, riefen sie gegen 1.10 Uhr die Feuerwehr zur Hilfe. Die Einsatzkräfte gingen mit einem Trupp unter Atemschutz in das Gebäude und belüfteten dieses. Außerdem wurde der betroffene Abfluss intensiv gespült. Alle Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Ein Mann wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Nach zwei Stunden rückten die rund 25 Einsatzkräfte wieder ein. Die Bewohner konnten wieder zurück ins Haus. Der Sachschaden blieb gering.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lockhauser Straße 2
32107 Bad Salzuflen
Telefon: 05222 9 840 840
Email: presse@feuerwehrbadsalzuflen.de
Homepage: https://www.feuerwehrbadsalzuflen.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren