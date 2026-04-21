Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Chemische Reaktion in einem Abfluss ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein Mensch von Rettungsdienst betreut

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Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Feuerwehr Bad Salzuflen ist in der Nacht zum Dienstag (21.04.2026) zu einem ABC-Einsatz in die Roonstraße alarmiert worden. Bewohner eines Einfamilienhauses hatten in einen Abfluss diverse Reinigungsflüssigkeiten gekippt, die nach kurzer Zeit miteinander reagierten. Nachdem die Bewohner starken Chlorgeruch im Keller des Hauses wahrnahmen, riefen sie gegen 1.10 Uhr die Feuerwehr zur Hilfe. Die Einsatzkräfte gingen mit einem Trupp unter Atemschutz in das Gebäude und belüfteten dieses. Außerdem wurde der betroffene Abfluss intensiv gespült. Alle Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Ein Mann wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Nach zwei Stunden rückten die rund 25 Einsatzkräfte wieder ein. Die Bewohner konnten wieder zurück ins Haus. Der Sachschaden blieb gering.

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