Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Kühl-Lkw bleibt auf Mittelleitplanke liegen

Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 30 Kräften über Stunden auf der A2 im Einsatz

Bild-Infos

Download

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist die Feuerwehr Bad Salzuflen in der Nacht zum Donnerstag (08.01.2026) auf die Autobahn 2 gerufen worden. Ein Kühllaster war gegen 1.45 Uhr in Fahrtrichtung Hannover unterwegs und kam aus unbekannten Gründen auf der Autobahnbrücke zwischen der Auffahrt Herford/Bad Salzuflen und dem Parkplatz Herford Süd nach links von der Straße ab. Er blieb danach nach links gekippt auf der Leitplanke liegen. Der Fahrer wurde dabei im Fahrerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Hierfür wurde die Frontscheibe des Lkw entfernt. Derweil wurde eine weitere Person an der Einsatzstelle aufgefunden, die allerdings nur noch tot geborgen werden konnte. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Zur Bergung des vollbeladenen Lasters musste ein Spezialkran angefordert werden. Die Autobahn 2 blieb in Fahrtrichtung Hannover für mehrere Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Zur Unfallursache wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Münster angefordert. Die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Salzuflen konnten gegen 6.00 Uhr wieder ihren Standort anfahren. Der Rüstwagen des Löschzugs Schötmar/Werl-Aspe blieb zur Unterstützung der Bergung noch einige Zeit vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell