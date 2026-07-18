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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Behälter mit Propionsäure beschädigt - Gefahrguteinsatz auf Speditionsgelände

Emsbüren (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:25 Uhr auf dem Gelände einer Spedition an der Merianstraße in Emsbüren zu einem Gefahrguteinsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde beim Abladen ein Behälter mit Propionsäure beschädigt. In der Folge trat die Flüssigkeit nahezu vollständig auf den Betriebshof aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Emsbüren sperrte das Gelände großräumig ab. Der Gefahrgutzug des südlichen Landkreises Emsland, bestehend aus Einsatzkräften der Feuerwehren Emsbüren, Spelle, Salzbergen, Bramsche und Bawinkel, war mit insgesamt 69 Einsatzkräften vor Ort. Die ausgetretene Propionsäure wurde mit Kalk gebunden. Anschließend wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung des Betriebsgeländes beauftragt. Zudem errichteten die Einsatzkräfte eine Dekontaminationsstraße.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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