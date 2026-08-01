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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall beim Rangieren

Emleben - Landkreis Gotha (ots)

Ein 42-jähriger LKW-Fahrer wollte am gestrigen Abend an einem Bahnübergang, in der Bahnhofstraße, mit seinem Sattelzug rangieren. Hierbei übersah er beim Rückwärtsfahren die hinter ihm befindeliche 16-jährige Mopedfahrerin und kollidierte mit dieser leicht. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An der Simson entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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