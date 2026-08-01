LPI-GTH: Verkehrsunfall beim Rangieren

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag den 01.08.2026 um kurz vor 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Arnstadt. Hier überfuhr ein 70-jähriger BMW-Fahrer augenscheinlich aus Unachtsamkeit eine Verkehrsinsel und in der weiteren Folgen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. An seinem Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 3000EUR, an dem Verkehrzeichen etwa 150EUR. Der Pkw-Fahrer verließ ...

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