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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

B247 Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

In den frühen Nachmittagstunden des gestrigen Tages wurde die Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer gerufen, der mit seinem Fahrzeug hinter einer 53-jährigen Frau mit ihrem roten Dacia Sandero herfuhr. Dieser PKW bewegte sich von Ohrdruf kommend in Richtung Gotha. Der PKW fuhr auffällig langsam und geriet mehrmals auf die Gegenfahrspur. Teilweise war der Gegenverkehr gezwungen, bis zum Stillstand abzubremsen, um nicht in einen Verkehrsunfall zu geraten. Die hinzukommenden Beamten konnten die Fahrerin aufnehmen und mit ihrem PKW zu einem geeigneten Parkplatz begleiten. Die durchgeführte Kontrolle ergab, dass die Fahrerin gesundheitlich nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher im Verkehr zu bewegen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei Gotha sucht auf diesem Weg Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau zwischen Gotha und Ohrdruf gefährdet wurden. Betroffene werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0192489/2026)in Verbindung zu setzen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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