Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rucksack und Bargeld gestohlen - Suche nach Tatverdächtigem

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (9. Juli) kam es gegen 18.11 Uhr auf der Gartenstraße in Euskirchen zu einem Raub zum Nachteil einer Frau aus Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich ein bislang unbekannter Mann der Geschädigten von hinten und entriss ihr gewaltsam den auf dem Rücken getragenen Rucksack. Die Frau stürzte hierbei zu Boden.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Eine Verfolgung blieb erfolglos.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 Jahre alt, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, afrikanischer Phänotyp, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Kappe.

Der Beuteschaden liegt im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben können, sich bei per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de oder telefonisch an 02251 799-0 zu melden.

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