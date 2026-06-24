Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Kita und Grundschule + Radfahrer bei Unfallflucht verletzt

Giessen (ots)

Grünberg: Einbruch in Kita und Grundschule

Personal und Kindergartenkinder standen am Montagmorgen (22.6.) vor zerstörten Scheiben und durchwühlten Gruppen- und Büroräumen. Ein Unbekannter war zwischen Freitag (19.6.), 17.30 Uhr und Montag, 6.45 Uhr in die Räume des Kindergartens in der Straße Am Rondell eingedrungen, nachdem er mehrere Scheiben beschädigt hatte. Ob er etwas mitnahm, muss noch ermittelt werden. Der verursachte Schaden dürfte im unteren, vierstelligen Eurobereich liegen.

Auch die Grundschule in der Schulstraße war das Ziel eines Einbrechers. Etwa im selben Zeitraum brach der Unbekannte ein Fenster eines Nebenraums auf. Ohne etwas mitzunehmen, entfernte sich der Einbrecher unbemerkt.

Ob die Einbrüche zusammenhängen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Staufenberg: Radfahrer bei Unfallflucht verletzt

Am Sonntag (21.6.) kam es zu einem Unfall in Mainzlar, bei dem der Fahrer eines Mountainbikes verletzt wurde. Der mutmaßliche Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Den Angaben zufolge fuhr der Radfahrer die Straße Im Brühl entlang. Gegen 12.30 Uhr überholte ihn nahe einer dortigen Brücke ein Mann auf einem E-Roller. Im Verlauf kam der Fahrradfahrer zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der E-Rollerfahrer einfach davon. Kurz nach dem Unfall soll er sich umgedreht und laut gelacht haben. Er wird als 15-17 Jahre alt und mit schmaler Statur beschrieben. Der Unbekannte hatte dunkle Haare. Er fuhr einen schwarz-roten E-Roller ohne Kennzeichen.

Zum Unfallzeitpunkt soll sich in unmittelbarer Nähe ein mit zwei namentlich bisher nicht bekannten Personen besetztes Mofa befunden haben.

Die Ermittler suchen Zeugen. Sie bitten insbesondere die Personen auf dem Mofa, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

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