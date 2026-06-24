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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Unfallfluchten in Stadtallendorf und Marburg - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Stadtallendorf / Marburg: Wichtige Zeugen nach Unfallfluchten in Stadtallendorf und Marburg gesucht

Nach zwei Unfallfluchten in Stadtallendorf und Marburg bitten die Ermittler zwei Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. In beiden Fällen notierten sich die Personen die Kennzeichen, woraufhin sich weiterführende Ermittlungen ergaben. Am vergangenen Donnerstagmorgen (18. Juni) gegen 10 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Herrenwaldstraße in Stadtallendorf im Bereich der Drogerie Müller zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault Clio und einem Dacia Duster. Die Renault-Fahrerin blieb kurz stehen, verließ jedoch anschließend die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Personalien mit der Fahrerin des Dacia auszutauschen. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Die Ermittler bitten den Zeugen, sich bei der Polizeistation in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Als die Halterin eines Kia Ceed am Montag (22. Juni) gegen 14 Uhr zu ihrem geparkten Auto zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest und fand zudem einen Notizzettel an der Windschutzscheibe vor. Der Pkw stand in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße in Marburg. Eine bislang unbekannte Zeugin bzw. ein unbekannter Zeuge hatte den Unfall offenbar beobachtet und anschließend das Kennzeichen notiert. Die Person sowie mögliche weitere Zeugen, die den Unfall ebenfalls wahrgenommen haben, werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

L3387 - Marburg: Grauer Mercedes nach Spiegelunfall gesucht

Am Montagmorgen (22. Juni) gegen 8.45 Uhr kam es auf der Landesstraße 3387 zwischen Haddamshausen und Niederweimar im Begegnungsverkehr zu einem Unfall zwischen dem Fahrer eines Renault Scenic und einer bislang unbekannten Person am Steuer eines grauen Mercedes-Benz. Dabei stießen die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen und wurden erheblich beschädigt. Die Person im Benz setzte anschließend ihre Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme fanden Polizisten das Spiegelgehäuse und stellten es sicher. Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei suchen Zeugen, die den Unfall beobachteten. Hinweise werden telefonisch unter (06421) 4060 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

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