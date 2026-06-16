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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Montag, zwischen 14.10 und 17 Uhr, wurde auf dem Parkplatz beim Penny-Markt an der Heedfelder Straße ein blauer Fiat 500 vorne rechts beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde auf rund 1200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 9099-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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