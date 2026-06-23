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Mittelhessen: Pohlheim: Zwei Tote nach Absturz einer Propellermaschine

Giessen (ots)

Gegen 11.30 Uhr erhielt die Polizei heute Kenntnis von einem Flugzeugabsturz am Segelflugplatz in Watzenborn-Steinberg. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Einsatzort. Ersthelfer und Einsatzkräfte fanden im Flugzeug zwei leblose Personen und begannen umgehend mit der Reanimation. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser, wo sie später aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarben. Helfer und Zeugen wurden vor Ort durch Seelsorger betreut.

Da eine Gefahr durch die in einem Feld neben der Start- und Landebahn abgestürzte, kleinere Propellermaschine nicht ausgeschlossen werden konnte, sperrten die Einsatzkräfte den Bereich großräumig ab. Anwohner waren nicht von der Sperrung betroffen. Spezialisten des hessischen Landeskriminalamtes mussten zunächst die Sicherheit am Flugzeug herstellen, da eine mit einem Notfallsystem verbundene Sprengladung entschärft werden musste, um sicher an das Flugzeug herantreten zu können.

Die Ursache des Absturzes ist, ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens, noch unklar. Das Flugzeug wurde sichergestellt. Vor Ort übernahm ein hinzugezogener Experte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Ermittlungen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um den Piloten der Maschine und seinen Begleiter, zwei Männer im Alter von 69 und 56 Jahren.

Pierre Gath, Pressesprecher

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