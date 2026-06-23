Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Herborn: Einbruch bei E-Scooter-Händler - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

(bs) In der Nacht zu Montag (22.06.2026) brachen Unbekannte in die Geschäftsräume eines E-Scooter-Händlers in der Oranienstraße im Herborner Stadtteil Merkenbach ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren mehrere Personen zwischen 01:00 Uhr und 03:30 Uhr mit einem weißen Transporter an die Rückseite des Gebäudes. Dort schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt zur Firmenhalle. Die Täter entwendeten mehrere E-Scooter im Gesamtwert von mindestens 30.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen weißen Transporter, beobachtet hat oder Angaben zur Fluchtrichtung machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu melden.

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