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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 29.05.2026, 12:07 Uhr)
Giessen (ots)
Limeshain: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 29.05.2026, 12:07 Uhr)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstag, 19.05.2026 vermissten 14-Jährigen aus Limeshain wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste kehrte eigenständig nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
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