Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrschülerin kommt mit Krad von der Fahrbahn ab

Mechernich (ots)

Am Mittwoch (8. Juli) kam es gegen 16.53 Uhr auf der Landstraße 61 zwischen Mechernich-Katzvey und Mechernich-Satzvey zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 25-jährige Frau aus Schleiden befuhr im Rahmen ihrer Fahrausbildung mit einem Kraftrad die L 61 aus Richtung Mechernich-Katzvey kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Satzvey. Sie fuhr als Fahrschülerin vor ihrem Fahrlehrer. Ausgangs einer Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen neben der Straße verlaufenden Entwässerungsgraben. Dort fuhr sie mehrere Meter weiter, bevor sie sich mit dem Motorrad überschlug und zu Boden stürzte. Die 25-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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