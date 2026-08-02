Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an Pkw

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026 beschädigte gegen 01:45 Uhr ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkws in der Oppenheimstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0189945/2026) zu melden. (ms)

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