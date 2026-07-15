Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (654) 79-jähriger Wilhelm L. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Nürnberg (ots)
Wie mit Meldung 649 berichtet, wurde in Nürnberg seit dem 12.07.2026 der 79-jährige Wilhelm L. vermisst. Der Mann konnte am Dienstag (14.07.2026) wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc
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