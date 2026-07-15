POL-MFR: (654) 79-jähriger Wilhelm L. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots) - Am Sonntagabend und am Montagabend (12./13.07.2026) trat ein zunächst Unbekannter in schamverletzender Weise zwei 11-Jährigen in Erlangen gegenüber. Die Polizei nahm einen 52-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 19:30 Uhr (Sonntag) trafen zwei 11-jährige Jungen in der Unterführung des Main-Donau-Kanals am Membacher Steg auf einen unbekannten ...

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