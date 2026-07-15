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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (654) 79-jähriger Wilhelm L. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 649 berichtet, wurde in Nürnberg seit dem 12.07.2026 der 79-jährige Wilhelm L. vermisst. Der Mann konnte am Dienstag (14.07.2026) wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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