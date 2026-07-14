Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (652) Umfangreiche Ermittlungen nach Automatendiebstählen - Drei Tatverdächtige identifiziert

Roth (ots)

In der Nacht von Mittwoch (08.07.2026) auf Donnerstag (09.07.2026) entwendeten zunächst Unbekannte zwei Zigarettenautomaten im Bereich Georgensgmünd (Lkrs. Roth). Umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen führten zur Ermittlung von drei Tatverdächtigen. Zudem ergaben sich Hinweise auf weitere Straftaten.

Nach bisherigem Stand entwendeten die Täter von einer Baustelle einen Radlader. Mit diesem rissen sie zwei Zigarettenautomaten aus ihrer Verankerung und transportierten diese in ein nahegelegenes Gewerbegebiet. Dort brachen sie die Automaten mithilfe der Schaufel des Radladers auf. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den verdächtigen Radlader und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren, beide deutsche Staatsangehörige, vorläufig fest. Bei den Festnahmen stellten die Beamten zudem Zigaretten sicher, die mutmaßlich aus den zuvor aufgebrochenen Zigarettenautomaten stammen.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen identifizierten die Beamten einen weiteren Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um einen 24-jährigen Deutschen, der ebenfalls an den Taten beteiligt gewesen sein soll.

Bei den anschließend durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen unter anderem zwei Tankkarten auf. Diese konnten Einbrüchen in Büchenbach zugeordnet werden. Nach derzeitigem Stand wurden mit den Tankkarten in mindestens 43 Fällen unberechtigte Tankvorgänge durchgeführt. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist er auch hinsichtlich dieser Taten dringend tatverdächtig. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.300 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach führt die weiteren Ermittlungen. Dabei wird unter anderem geprüft, ob die Beschuldigten auch für weitere gleichgelagerte Straftaten verantwortlich sind.

Erstellt durch: Alexander Greil / bl

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