Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (653) Exhibitionist vor Kindern aufgetreten - Täterfestnahme

Erlangen (ots)

Am Sonntagabend und am Montagabend (12./13.07.2026) trat ein zunächst Unbekannter in schamverletzender Weise zwei 11-Jährigen in Erlangen gegenüber. Die Polizei nahm einen 52-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 19:30 Uhr (Sonntag) trafen zwei 11-jährige Jungen in der Unterführung des Main-Donau-Kanals am Membacher Steg auf einen unbekannten Mann, der vor ihnen an seinem Glied manipulierte. Am Montagabend begegneten die beiden Jungen in der Nähe der Unterführung erneut dem Mann, der ihnen wieder exhibitionistisch gegenübertrat.

Einer der 11-Jährigen verständigte seine Mutter, die die Polizei alarmierte. Der Unbekannte flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Zeit durch zivile Beamte der Polizeiinspektion Erlangen festgenommen werden.

Der 52-jährige kroatische Staatsangehörige wurde in der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt, zudem entnahmen die Beamten eine DNA-Probe.

Da der 52-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Er wird am heutigen Dienstagnachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen führt die weiteren Ermittlungen wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen bzw. wegen eines sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Wie mit Meldung 629 berichtet, nahm am 06.07.2026 ein Unbekannter exhibitionistische Handlungen gegenüber zwei Jugendlichen am Europakanal in Erlangen vor. Die Kriminalpolizei prüft in diesem Zusammenhang, ob es sich hierbei um denselben Tatverdächtigen handelt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

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