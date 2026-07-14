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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (650) Kriminalpolizei stellte Betäubungsmittel sicher - Haftanträge gegen Tatverdächtige

Erlangen (ots)

Am Montag (13.07.2026) nahm die Kriminalpolizei zwei Männer in Erlangen fest und stellte eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Die beiden Tatverdächtigen werden nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dem für Betäubungsmitteldelikte zuständigen Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei gelang es am Montag, zwei mutmaßliche Rauschgiftdealer festzunehmen. Die beiden deutschen Männer im Alter von 23 und 24 Jahren hielten sich nach Erkenntnissen der Ermittler in einem Wohnanwesen im Erlanger Osten auf.

Im Verlauf der Festnahme, die durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) erfolgte, versuchte der 23-Jährige durch einen Sprung aus dem 2. Stockwerk des Anwesens zu flüchten. Aufgrund der hierdurch erlittenen Verletzungen war eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus erforderlich. Der 24-jährige Mann ließ sich in den Räumlichkeiten widerstandslos festnehmen.

Die Beamten fanden in der Wohnung verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge auf und stellten diese sicher.

Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden die Tatverdächtigen im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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