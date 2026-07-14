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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (649) 79-jähriger Wilhelm L. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Sonntagabend (12.07.2026) wird der 79-jährige Wilhelm L. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Herr L. wurde zuletzt gegen 18:45 Uhr in seiner Wohnung in der Creglinger Straße angetroffen. Suchmaßnahmen der Nürnberger Polizeiinspektionen, in die neben zahlreichen Einsatzkräften auch ein Personensuchhund eingebunden war, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Aufgrund einer Erkrankung ist nicht auszuschließen, dass sich der 79-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Der 79-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 167 cm groß, schlanke Statur, kurze weiße Haare, kurzer Bart. Informationen zur Bekleidung liegen nicht vor.

Ein Bild des Vermissten steht unter folgendem Link als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/105772/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Wilhelm L. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 79-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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