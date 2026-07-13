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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (647) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 13.07.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (13.07.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.

Ab 18:30 Uhr versammelten sich rund 50 Teilnehmer unter dem Titel "Die Regierung muss weg! Neuwahlen jetzt!" an der Lorenzkirche. Im unmittelbaren Umfeld begannen zeitgleich mehrere angemeldete Gegenproteste, an denen in der Spitze insgesamt etwa 200 Personen teilnahmen.

Gegen 19:40 Uhr setzten sich die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung auf der angemeldeten Wegstrecke als Aufzug in Bewegung. Teile der Gegenproteste setzten sich ebenfalls in Bewegung und folgten dem Aufzug.

Um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten, begleiteten Einsatzkräfte der Polizei das Versammlungsgeschehen und trennten die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander.

Im Bereich der Königstraße bildeten Teilnehmer des Gegenprotests eine Sitzblockade. Die Einsatzleitung wertete diese als Versammlung und erließ entsprechende Beschränkungen. Die Teilnehmer wurden mehrfach aufgefordert, die Wegstrecke freizumachen und ihren Protest an anderer Stelle fortzusetzen. Mehrere Personen kamen dieser Aufforderung nicht nach, weshalb Polizeibeamte sie beiseitetragen mussten, um dem Aufzug die Fortsetzung zu ermöglichen. Im Anschluss leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungen ein.

Nach der Rückkehr zur Lorenzkirche beendeten die jeweiligen Verantwortlichen die Versammlungen gegen 21:20 Uhr.

Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen. Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Sebald

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D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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