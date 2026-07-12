Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (645) Mann wollte gefälschte Rezepte einlösen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (10.07.2026) versuchte ein Mann in Nürnberg mit gefälschten Rezepten an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Apotheke verständigte die Polizei.

Gegen 16:30 Uhr betrat ein 29-jähriger Mann (deutscher Staatsangehöriger) eine Apotheke im Nürnberger Stadtteil Veilhof und zeigte ein Rezept zum Erhalt des Medikaments "Tavor" vor. Die Mitarbeiterin der Apotheke hegte jedoch den Verdacht, dass es sich bei dem Rezept um eine Fälschung handelte und verständigte die Polizei.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost traf den Mann noch in der Apotheke an. Hierbei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem Rezept um eine Fälschung handelte. Zudem fanden die Beamten weitere Rezeptfälschungen bei dem 29-Jährigen auf, stellten diese sicher und nahmen den Tatverdächtigen fest. Hierbei verhielt sich der 29-Jährige derart sprunghaft, dass er gefesselt werden musste.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

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