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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (646) Wohnmobil entwendet - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Schwabach (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (09.07.2026), 23:00 Uhr, bis Freitagmorgen (10.07.2026), 09:30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil in der Wengleinstraße in Schwabach.

Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt. Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers FCA Italy, Typ T65 GQ F3, mit dem amtlichen Kennzeichen N-RT975. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 56.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wengleinstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Freitag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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