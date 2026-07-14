Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (648) Die Kriminalpolizei informiert in der Fürther Innenstadt
Fürth (ots)
Die Kriminalpolizei Fürth informiert am Donnerstag (16.07.2026) in der Fürther Fußgängerzone unter anderem über die Themen Straftaten gegen Seniorinnen und Senioren, Sucht und Drogen sowie Gewalt gegen Frauen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.
Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeiinspektion führen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forum für Kriminalprävention (DFK) am 16.07.2026 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Schwabacher Straße (Höhe Hausnummer 13; Ecke Moststraße) durch. Unter anderem wird über die Themen Delikte an Senioren, Sucht und Drogen sowie Gewalt gegen Frauen informiert.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Sprechen Sie uns gerne an!
Erstellt durch: Marc Siegl / bl
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