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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (648) Die Kriminalpolizei informiert in der Fürther Innenstadt

Fürth (ots)

Die Kriminalpolizei Fürth informiert am Donnerstag (16.07.2026) in der Fürther Fußgängerzone unter anderem über die Themen Straftaten gegen Seniorinnen und Senioren, Sucht und Drogen sowie Gewalt gegen Frauen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeiinspektion führen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forum für Kriminalprävention (DFK) am 16.07.2026 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Schwabacher Straße (Höhe Hausnummer 13; Ecke Moststraße) durch. Unter anderem wird über die Themen Delikte an Senioren, Sucht und Drogen sowie Gewalt gegen Frauen informiert.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Sprechen Sie uns gerne an!

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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