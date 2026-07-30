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POL-EN: Herdecke: Überholvorgang geht schief - Kollision zwischen Auto und Motorroller
Herdecke (ots)
Am 29.07.2026 befuhr eine 69-jährige Herdeckerin gegen 16:45 Uhr mit ihrem weißen Ford die Ender Talstraße in Fahrtrichtung Wetter in Herdecke. Vor ihr befanden sich zwei Motorroller und ein Fahrrad. Die Herdeckerin beabsichtigte, einen der Motorrollerfahrer und den Fahrradfahrer zu überholen, als der 21-jährige Motorrollerfahrer aus Hagen selbst ausscherte. Hierbei kollidierten der Roller und der Ford und der Rollerfahrer kam auf einem an der Seite befindlichen Grünstreifen zu Fall. Hierbei entstanden an beiden Fahrzeugen leichte Sachschäden, der Hagener verletzte sich leicht.
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