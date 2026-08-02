LPI-GTH: Wildunfall

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstag, 01.08.2026 übersah ein 82-jähriger Fahrer eines Renault beim Linksabbiegen zwischen Wutha-Farnroda und Schönau einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch eine 39-jährige Dame leicht verletzt wurde und sich im Krankenhaus behandeln ließ. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro. Rückfragen bitte ...

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