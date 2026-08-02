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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

L3007 Teutleben - Mechterstädt, Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Abend kam es zwischen Teutleben und Mechterstädt zu einem Wildunfall zwischen einem Reh und einem PKW. Der 23-jährige Fahrer eines VW Passat befuhr die L3007 von Teutleben kommend in Richtung Mechterstädt als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem PKW kollidierte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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