POL-SL: Folgemeldung: 83-jährige vermisste Frau aus St. Ingbert wohlbehalten angetroffen

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Samstag (11.04.2026) fanden in der Saarbrücker Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Die Polizei Saarland war mit einem dem Anlass entsprechenden Kräfteansatz vor Ort und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Die Verkehrsbehinderungen durch Sperrmaßnahmen anlässlich einzelner Aufzüge wurden auf ein Minimum beschränkt. Die ...

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