Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Folgemeldung: 83-jährige vermisste Frau aus St. Ingbert wohlbehalten angetroffen
St. Ingbert (ots)
Die seit dem 15.04.2026 gegen 23:00 Uhr vermisste 83-jährige Bewohnerin einer Seniorenresidenz in St. Ingbert konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.
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